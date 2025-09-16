Polizei Düren

POL-DN: Garagenbrand in Selhausen

Niederzier (ots)

Beim Brand einer an ein Wohnhaus angebauten Garage in Selhausen am gestrigen Abend (15.09.2025) entstand hoher Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Gegen 18:40 Uhr hatten die Bewohner eines Hauses in der Wiesenstraße starken Brandgeruch bemerkt und daraufhin festgestellt, dass die an das Haus angrenzende Garage in Flammen stand. Erst durch die eintreffende Feuerwehr gelang es, den Brand unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus zu verhindern. Ein in der Garage abgestellter PKW sowie sonstiges Inventar wurden durch den Brand zerstört. Ein angrenzendes Gartenhaus wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

Die genaue Schadenshöhe ist aktuell nicht zu beziffern. Der Brandort wurde nach Abschluss der Löscharbeiten beschlagnahmt. Die Brandursache ist nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell