Polizei Düren

POL-DN: Unfall in Düren - Polizei sucht Zeugen zu möglichem unbekannten Fahrzeug

Düren (ots)

Am Montagmorgen (15.09.2025) ereignete sich auf der Josef-Schregel-Straße in Düren, im Einmündungsbereich zur Fritz-Erler-Straße, ein Verkehrsunfall. Dabei wurde ein 57 Jahre alter Autofahrer aus Düren leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen standen zwei Pkw vor einer roten Ampel. Als die Ampel auf Grün schaltete und beide Fahrzeuge anrollten, kam es zu einem Auffahrunfall. Der vordere Pkw-Fahrer wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der 55 Jahre alte Fahrer des hinteren Wagens, ebenfalls aus Düren, blieb unverletzt. Zum Unfallhergang gibt es unterschiedliche Angaben. So wurde unter anderem berichtet, dass ein bislang unbekanntes dunkles Fahrzeug von links an den wartenden Fahrzeugen vorbeigefahren und anschließend vor dem ersten Pkw nach rechts abgebogen sein soll. Der 57-Jährige habe deshalb stark abbremsen müssen, wodurch es zum Auffahrunfall kam. Ob dieses Fahrzeug tatsächlich am Unfall beteiligt war, ist bislang unklar.

Die Polizei bittet daher Zeugen, die den Unfall am Montagmorgen im Bereich Josef-Schregel-Straße / Fritz-Erler-Straße beobachtet haben oder Hinweise zu dem möglicherweise beteiligten Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 02421 949-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell