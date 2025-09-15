PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall im Gewerbegebiet

Düren (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend (12.09.2025) kollidierte ein PKW im Gewerbegebiet "Im Großen Tal" frontal mit einem entgegenkommenden LKW. Beide Insassen des PKW wurden leicht verletzt.

Gegen 23:40 Uhr kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, als der 19-jährige Fahrer des PKW aus Zülpich auf der Straße Am Langen Graben beim Durchfahren einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, auf den Fahrstreifen für den Gegenverkehr geriet und dort frontal mit einem entgegenkommenden LKW kollidierte. Sowohl der Fahrer als auch der 21-jährige Beifahrer des PKW aus Düren wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der 39-jährige LKW-Fahrer, der auf der Durchreise im Gewerbegebiet auf der Suche nach einem Schlafplatz war, konnte trotz eines Ausweichversuchs eine Kollision nicht mehr verhindern. Er selber blieb unverletzt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 35.000, - Euro geschätzt.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die Unfallstelle im Kurvenbereich Am Langen Graben / Willi-Bleicher-Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt und konnte erst gegen 02:15 Uhr wieder freigegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

