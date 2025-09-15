Polizei Düren

POL-DN: Zwei Kleinkrafträder in Nörvenich entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Nörvenich (ots)

Am Samstag (13.09.2025) erstatteten zwei Männer aus Nörvenich auf der Polizeiwache Kreuzau Anzeige wegen Diebstahls ihrer Kleinkrafträder.

Nach Angaben der Geschädigten wurden die beiden Motorroller in der Zeit zwischen Freitag (12.09.2025), 00:00 Uhr, und Samstag, (13.09.2025), 12:00 Uhr, entwendet. Zum Tatzeitpunkt standen die Fahrzeuge nebeneinander vor einem Wohnhaus in der Sebastianusstraße.

Bei den entwendeten Fahrzeugen handelt es sich um einen Motorroller mit dem amtlichen Kennzeichen DN-DT70 sowie einen weiteren Roller mit dem Versicherungskennzeichen 356ACH.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Sebastianusstraße gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib der Fahrzeuge geben können, sich unter der Telefonnummer 02421 949-0 bei der Polizei Düren zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell