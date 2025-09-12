Polizei Düren

POL-DN: Ganz nah am Alltag der Menschen - Polizeihauptkommissar Marcel Krallmann ist neuer Bezirksdienstbeamter für den Bereich Langerwehe

Bild-Infos

Download

Langerwehe (ots)

Seit dem 1. September 2025 ist Polizeihauptkommissar Marcel Krallmann, der bislang für den Dürener Süden und Osten zuständig war, der neue Bezirksdienstbeamte für den Bezirk Langerwehe. Dort übernimmt er die Aufgaben von Polizeihauptkommissar Norbert Kausche, der aus organisatorischen Gründen in den Bezirk Düren Süd / Ost wechselte.

Marcel Krallmann, 47 Jahre alt, begann seine polizeiliche Laufbahn im Jahr 2000. In 16 Jahren im Wach- und Wechseldienst auf der Polizeiwache Jülich sammelte er umfangreiche Einsatzerfahrungen. Anschließend arbeitete er auf der Leitstelle der Polizei Düren, wo er Notrufe entgegen nahm, Einsätze koordinierte und Informationen an die Einsatzkräfte weitergab. Im letzten Jahr arbeitete er als Bezirksdienstbeamter im Dürener Süden und Osten und stand den dort lebenden Bürgerinnen und Bürgern als Ansprechpartner zur Verfügung.

Privat ist der sportliche Polizeihauptkommissar viel unterwegs - ob beim Radfahren, Laufen oder auf langen Spaziergängen mit seiner Frau und dem gemeinsamen Husky. Besonders freut sich Marcel Krallmann über seinen Wechsel nach Langerwehe, da er dort arbeiten wird, wo er auch wohnt: "Es ist für mich eine besondere Aufgabe, nun direkt an meinem Wohnort Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger zu sein. Mir ist wichtig, im direkten Kontakt zu stehen und die Menschen nicht nur im Notfall zu erleben, sondern auch in ihrem Alltag."

Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, sich in seiner Sprechstunde, die immer im Rathaus Langerwehe (Schönthaler Straße 4, 52379 Langerwehe) stattfindet, persönlich von ihm zu überzeugen. Diese finden mittwochs zwischen 9:00 Uhr und 11:00 Uhr, donnerstags zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr sowie nach Vereinbarung statt. Telefonisch ist er unter der Nummer 02421-949 6140 erreichbar. Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell