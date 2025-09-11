Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall auf der Nideggener Straße - Jugendliche leicht verletzt

Düren (ots)

Am Mittwochabend (0.09.2025) kam es auf der Nideggener Straße in Düren zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Jugendliche leicht verletzt wurde.

Ein 37-jähriger Mann aus Düren befuhr um 20:10 Uhr die Nideggener Straße in Fahrtrichtung Düren und wollte an der Kreuzung Nideggener Straße/Gut Weyern nach links in die Straße "Gut Weyern" abbiegen. Gleichzeitig bog eine 16-jährige Jugendliche aus Hürtgenwald von der entgegengesetzten Richtung ebenfalls nach links ab. Dabei missachtete sie die Vorfahrt des Mannes, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.

Die 16-Jährige wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 37-Jährige blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

