Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall in Düren - Eine Person leicht verletzt

Düren (ots)

Am Mittwoch, den 11.09.2025, kam es um 06:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Straße Am Wingert.

Eine 31-jährige Frau aus Langerwehe befuhr die Dr.-Decker-Straße und wollte geradeaus auf die Straße Am Dürener Weg weiterfahren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer von rechts kommenden 59-jährigen Frau aus Hürtgenwald. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Die 31-Jährige wurde leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die 59-Jährige blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell