Polizei Düren

POL-DN: Jugendlicher stürzt mit E-Scooter und verletzt sich schwer

Düren (ots)

Am Dienstagabend (09.09.2025) kam es auf der Eberhard-Hoesch-Straße zu einem Alleinunfall eines E-Scooter-Fahrers. Dieser wurde dabei schwer verletzt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 16-jähriger Dürener gegen 19:45 Uhr mit seinem E-Scooter die Eberhard-Hoesch-Straße aus Fahrtrichtung Römerstraße. Ein Zeuge beobachtete, dass der Jugendliche das Fahrzeug einhändig führte. Aus bislang unbekannten Gründen geriet er plötzlich ins Schleudern und stürzte. Der Jugendliche wurde schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der E-Scooter nicht über ein Kennzeichen verfügte und der 16-Jährige somit ohne Versicherungsschutz unterwegs war. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

