PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Schwerverletztes Kind infolge eines Fahrradunfalls

Kreuzau (ots)

Am frühen Montagabend (08.09.2025) kam es im Einmündungsbereich Auf der Neuen Ahr / Im Dröhl zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kind mit Fahrrad und einem Pedelec-Fahrer. Dabei wurde der fünfjährige Junge schwer verletzt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 81-jähriger Dürener gegen 17:45 Uhr mit seinem Pedelec den Radfahrstreifen aus Richtung Friedenau kommend in Fahrtrichtung Im Dröhl. Zeitgleich fuhr der Junge aus Kreuzau mit seinem Fahrrad aus der Straße Auf der Neuen Ahr in den Einmündungsbereich zur Straße Im Dröhl. Dabei kam es offenbar zu einer Berührung mit dem Pedelec des 81-Jährigen, in deren Folge der Junge zu Fall kam.

Der Fünfjährige erlitt durch den Sturz schwere Verletzungen und wurde nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Pedelec-Fahrer blieb körperlich unverletzt, erlitt jedoch einen Schock und begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung.

Der genaue Unfallhergang konnte im Rahmen der Unfallaufnahme nicht abschließend geklärt werden und ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen durch das Verkehrskommissariat.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Düren unter der Telefonnummer 02421 949-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 09.09.2025 – 10:50

    POL-DN: Kollision zwischen Pkw und Pedelec - ein Leichtverletzter

    Kreuzau (ots) - Am Montagmorgen kam es im Einmündungsbereich Bahnhofstraße / Am Bahnhof zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Pedelec. Der Pedelecfahrer wurde leicht verletzt. Ein 74-jähriger Pedelecfahrer aus Kreuzau befuhr gegen 10:00 Uhr den linksseitigen Gehweg der Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Hauptstraße. Er beabsichtigte, die Straße Am Bahnhof zu überqueren. Zeitgleich befuhr eine 20-jährige ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 10:46

    POL-DN: Zwei Leichtverletzte bei Kollision im Burgauer Wald

    Düren (ots) - Beim Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem E-Scooter auf einem Waldweg im Burgauer Wald am gestrigen Nachmittag verletzten sich beide Verkehrsteilnehmer. Am Montagnachmittag (08.09.2025) gegen 15:22 Uhr befuhr der 54-jährige Radfahrer aus Düren einen Waldweg im Burgauer Wald aus Richtung Am Fuchsberg kommend in Richtung Gut Weyern. In Höhe des Parkplatzes der Karl-Arnold-Straße bog plötzlich ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 11:40

    POL-DN: PoliTour Eifel 2025 - Die zweite Biker-Ausfahrt mit der Polizei Düren

    Hürtgenwald/Heimbach/Nideggen (ots) - Am Samstag wurde durch die Verkehrsunfallprävention der Polizei Düren eine zweite PoliTour in diesem Jahr durch die Eifel durchgeführt. Hierbei handelt es sich um eine, durch die Polizei geführte Motorradausfahrt, zu der sich wieder etliche Motorradfahrerinnen und -fahrer angemeldet hatten. Ziel der Veranstaltung war es, die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren