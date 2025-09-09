Polizei Düren

POL-DN: Schwerverletztes Kind infolge eines Fahrradunfalls

Kreuzau (ots)

Am frühen Montagabend (08.09.2025) kam es im Einmündungsbereich Auf der Neuen Ahr / Im Dröhl zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kind mit Fahrrad und einem Pedelec-Fahrer. Dabei wurde der fünfjährige Junge schwer verletzt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 81-jähriger Dürener gegen 17:45 Uhr mit seinem Pedelec den Radfahrstreifen aus Richtung Friedenau kommend in Fahrtrichtung Im Dröhl. Zeitgleich fuhr der Junge aus Kreuzau mit seinem Fahrrad aus der Straße Auf der Neuen Ahr in den Einmündungsbereich zur Straße Im Dröhl. Dabei kam es offenbar zu einer Berührung mit dem Pedelec des 81-Jährigen, in deren Folge der Junge zu Fall kam.

Der Fünfjährige erlitt durch den Sturz schwere Verletzungen und wurde nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Pedelec-Fahrer blieb körperlich unverletzt, erlitt jedoch einen Schock und begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung.

Der genaue Unfallhergang konnte im Rahmen der Unfallaufnahme nicht abschließend geklärt werden und ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen durch das Verkehrskommissariat.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Düren unter der Telefonnummer 02421 949-0 zu melden.

