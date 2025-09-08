Polizei Düren

POL-DN: PoliTour Eifel 2025 - Die zweite Biker-Ausfahrt mit der Polizei Düren

Hürtgenwald/Heimbach/Nideggen (ots)

Am Samstag wurde durch die Verkehrsunfallprävention der Polizei Düren eine zweite PoliTour in diesem Jahr durch die Eifel durchgeführt. Hierbei handelt es sich um eine, durch die Polizei geführte Motorradausfahrt, zu der sich wieder etliche Motorradfahrerinnen und -fahrer angemeldet hatten.

Ziel der Veranstaltung war es, die Unfallträchtigkeit des Motorradfahrens vor Augen zu halten, und die Teilnehmenden mit Informationen zu ihrer eigenen Sicherheit zu versorgen. Hierbei wurden verschiedene Stationen rund ums Motorradfahren während der Ausfahrt angefahren. Die Teilnehmer hatten die Gelegenheit, ihre Erste-Hilfe Kenntnisse aufzufrischen und mit den Kradfahrern der Johanniter Unfallhilfe die Helmabnahme und die stabile Seitenlage zu üben.

Auch unfallträchtige Strecken wie z.B. die Panoramastraße zwischen Vossenack und Schmidt oder die L11 wurden befahren, um den Teilnehmern das dortige Unfallgeschehen aufzuzeigen und mit ihnen zu besprechen.

Der Verkehrsdienst der Polizei Düren erklärte zudem die verschiedenen Geschwindigkeitsmessanlagen der Polizei. Abgerundet wurde die Veranstaltung mit Informationen zur sicheren Schutzausstattung, wie z.B. einer Airbagweste und Angeboten zu Trainingsmöglichkeiten für Motorradfahrer. Mit vielen neuen Eindrücken und sichtlich zufrieden traten die Teilnehmer am Nachmittag ihre Heimreise an.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell