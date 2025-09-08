PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DN: Kollision in Kurve auf der L218

Heimbach (ots)

Am Samstag (06.09.2025) kam es auf der L218 zu einem Zusammenstoß von einem Pkw und einem Motorrad. Der Kradfahrer wurde leicht verletzt.

Ein 36-jähriger Kradfahrer aus Viersen fuhr gegen 12:30 Uhr aus Richtung Schmidt kommend in Fahrtrichtung Heimbach auf der L218. In einer Kurve kam ihm ein 70 Jahre alter Mann aus Köln mit seinem Pkw entgegen. Die beiden Fahrzeuge kollidierten und der Kradfahrer kam von der Fahrbahn ab und stürzte.

Der 36-Jährige wurde leicht verletzt und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, es entstand ein Sachschaden von etwa 7.000 Euro.

