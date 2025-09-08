Polizei Düren

POL-DN: Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Jülich (ots)

Am Samstag (06.09.2025) kam es in der Kreuzstraße zu einem Tageswohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus.

Zwischen 14:00 Uhr und 17:00 Uhr verschaffte sich mindestens ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus. Der oder die Einbrecher durchsuchten die Wohnräume und entwendeten Schmuck sowie Bargeld im unteren dreistelligen Eurobereich. Anschließend flüchteten sie unerkannt vom Tatort.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen in der Kreuzstraße gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei Düren zu melden.

