Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Jülich (ots)

Am Sonntag Mittag gegen ca. 11:30 Uhr ereignete sich auf der Römerstraße in Jülich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 47-jährige Dame aus Jülich parkte mit ihrem Fahrzeug rückwärts aus ihrer Einfahrt aus und übersah dabei einen 16-jährigen ebenfalls aus Jülich, der mit seinem Kleinkraftrad ordnungsgemäß auf der Fahrbahn fuhr. Der junge Mann kam bei der Kollision zu Fall und wurde schwer verletzt in das Uniklinikum nach Aachen mit dem Rettungswagen verbracht. Dort besteht aktuell keine Lebensgefahr. Die Ermittlungen wurden durch die Polizei aufgenommen, es entstand Sachschaden im unteren Bereich.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

