PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Vier verletzte Personen nach Verkehrsunfall

POL-DN: Vier verletzte Personen nach Verkehrsunfall
  • Bild-Infos
  • Download

Hambach (ots)

Am Samstag, gegen 15:15 Uhr, kam es auf der L 264, Höhe Niederzier-Hambach zu einem Zusammenstoß zwischen zwei PKWs. Ein weiterer Führer eines Motorrades kam zu Fall. Alle vier Personen wurden leicht verletzt und konnten nach ambulanter Behandlung in den örtlichen Krankenhäusern entlassen werden. Ein 77- jähriger PKW-Führer fuhr aus der Zufahrt "Pappelschule" auf die L 264. Dort missachtete er eine vorfahrtsberechtigte PKW-Führerin. Trotz Notbremsung konnte diese einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Ein in entgegengesetzter Richtung fahrender Motorradfahrer erkannte die Situation zu spät und kam trotz eingeleiteter Notbremsung zu Fall. Beide PKWs wurden durch den Zusammenprall so erheblich beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Der entstandene Sachschaden belief sich nach einer ersten Schätzung auf circa 15.000 EUR. Die Unfallstelle war bis gegen 17:20 Uhr komplett abgesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 05.09.2025 – 09:55

    POL-DN: Fahrt unter Alkoholeinfluss - Führerschein beschlagnahmt

    Düren (ots) - In der Nacht zu Freitag (05.09.2025) führten Beamte der Polizeiwache Düren gegen 00:45 Uhr eine Verkehrskontrolle durch. Im Rahmen der Kontrolle bemerkten die Einsatzkräfte im Fußraum des Beifahrersitzes mehrere kleine Schnapsflaschen. Zudem fiel der 39-jährige PKW-Fahrer aus Düren durch deutlichen Alkoholgeruch auf. Der Mann zeigte einen ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 09:55

    POL-DN: Wahlplakat in Brand gesetzt und Zeugen bedroht

    Jülich (ots) - Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger setzte am gestrigen Abend (04.09.2025) ein Wahlplakat in der Franz-von-Sales-Straße in Brand. Trotz des Versuchs eines Zeugen, ihn bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten, gelang ihm unter Androhung von Gewalt die Flucht. Gegen 22:00 Uhr beobachtete ein Zeuge auf dem Heimweg einen bislang unbekannten Tatverdächtigen wie dieser ein Wahlplakat in einem ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 12:50

    POL-DN: Wohnungseinbruch im Hochhaus

    Düren (ots) - Unbekannte Tatverdächtige drangen am Mittwoch (03.09.2025) widerrechtlich in eine Wohnung im 8. Obergeschoss eines Wohnhauses im Miesheimer Weg ein und entwendeten Bargeld und einen PKW-Schlüssel. Die Polizei sucht Zeugen. Bereits bei seiner Heimkehr gegen 16:15 Uhr wunderte sich der Geschädigte über die offenstehende Zugangstür seiner Wohnung. Bei Betreten der Wohnung bestätigte sich dann der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren