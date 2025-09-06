Polizei Düren

POL-DN: Vier verletzte Personen nach Verkehrsunfall

Hambach (ots)

Am Samstag, gegen 15:15 Uhr, kam es auf der L 264, Höhe Niederzier-Hambach zu einem Zusammenstoß zwischen zwei PKWs. Ein weiterer Führer eines Motorrades kam zu Fall. Alle vier Personen wurden leicht verletzt und konnten nach ambulanter Behandlung in den örtlichen Krankenhäusern entlassen werden. Ein 77- jähriger PKW-Führer fuhr aus der Zufahrt "Pappelschule" auf die L 264. Dort missachtete er eine vorfahrtsberechtigte PKW-Führerin. Trotz Notbremsung konnte diese einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Ein in entgegengesetzter Richtung fahrender Motorradfahrer erkannte die Situation zu spät und kam trotz eingeleiteter Notbremsung zu Fall. Beide PKWs wurden durch den Zusammenprall so erheblich beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Der entstandene Sachschaden belief sich nach einer ersten Schätzung auf circa 15.000 EUR. Die Unfallstelle war bis gegen 17:20 Uhr komplett abgesperrt.

