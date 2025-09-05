POL-DN: Fahrt unter Alkoholeinfluss - Führerschein beschlagnahmt
Düren (ots)
In der Nacht zu Freitag (05.09.2025) führten Beamte der Polizeiwache Düren gegen 00:45 Uhr eine Verkehrskontrolle durch. Im Rahmen der Kontrolle bemerkten die Einsatzkräfte im Fußraum des Beifahrersitzes mehrere kleine Schnapsflaschen. Zudem fiel der 39-jährige PKW-Fahrer aus Düren durch deutlichen Alkoholgeruch auf. Der Mann zeigte einen unsicheren Stand und einen schwankenden Gang. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,46 Promille. Der Fahrer wurde daraufhin zur Polizeiwache Düren gebracht, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Den 39-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.
