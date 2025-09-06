Polizei Düren

POL-DN: Beim Abbiegen Pkw übersehen

Nideggen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten kam es am Samstagnachmittag auf der Abendener Straße in Nideggen. Hier über sah eine 44 jährige PKW-Fahrerin aus Nideggen beim Linksabbiegen den PKW eines entgegenkommenden Fahrzeugführers aus Hürth. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich wobei das Fahrzeug eines 66 jährigen Nideggeners ebenfalls beschädigt wurde. Durch den Zusammenstoß wurde der 46 jährige Hürther sowie die Unfallverursacherin leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten vor Ort abgeschleppt werden.

