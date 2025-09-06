PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Beim Abbiegen Pkw übersehen

Nideggen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten kam es am Samstagnachmittag auf der Abendener Straße in Nideggen. Hier über sah eine 44 jährige PKW-Fahrerin aus Nideggen beim Linksabbiegen den PKW eines entgegenkommenden Fahrzeugführers aus Hürth. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich wobei das Fahrzeug eines 66 jährigen Nideggeners ebenfalls beschädigt wurde. Durch den Zusammenstoß wurde der 46 jährige Hürther sowie die Unfallverursacherin leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten vor Ort abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 05.09.2025 – 09:55

    POL-DN: Fahrt unter Alkoholeinfluss - Führerschein beschlagnahmt

    Düren (ots) - In der Nacht zu Freitag (05.09.2025) führten Beamte der Polizeiwache Düren gegen 00:45 Uhr eine Verkehrskontrolle durch. Im Rahmen der Kontrolle bemerkten die Einsatzkräfte im Fußraum des Beifahrersitzes mehrere kleine Schnapsflaschen. Zudem fiel der 39-jährige PKW-Fahrer aus Düren durch deutlichen Alkoholgeruch auf. Der Mann zeigte einen ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 09:55

    POL-DN: Wahlplakat in Brand gesetzt und Zeugen bedroht

    Jülich (ots) - Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger setzte am gestrigen Abend (04.09.2025) ein Wahlplakat in der Franz-von-Sales-Straße in Brand. Trotz des Versuchs eines Zeugen, ihn bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten, gelang ihm unter Androhung von Gewalt die Flucht. Gegen 22:00 Uhr beobachtete ein Zeuge auf dem Heimweg einen bislang unbekannten Tatverdächtigen wie dieser ein Wahlplakat in einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren