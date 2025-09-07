PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall Personenschaden mit Elektroroller

Linnich (ots)

Am Samstag Abend gegen 21:05h befuhr ein 37 jähriger Mann aus Linnich den Gehweg auf der Erkelenzer Straße und bog von diesem auf den dortigen Parkplatz des Edeka ab. Dabei kam er aus nicht bekannten Grund zu Fall und verletzte sich schwer. Mittels RTW wurde der Verletzte dem Krankenhaus Erkelenz zugeführt. Am Roller entstand nur minimaler Schaden. Er wurde sichergestellt. Die polizeilichen Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

