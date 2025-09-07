PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DN: Verkehrsunfall Personenschaden mit Krad

Hürtgenwald (ots)

Ein 26-jähriger Kradfahrer aus den Niederlanden befuhr am Sonntag Nachmittag gegen ca. 13:45 Uhr die Landstraße 11 in Richtung Hürtgenwald- Bergstein. Dabei kam er mit seinem Krad in einer S-Kurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Durch den Aufprall erlitt der junge Mann eine Armfraktur. Das Kraftrad wurde abgeschleppt, der Fahrer wurde mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Düren zur Versorgung verbracht. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet, es entstand geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

