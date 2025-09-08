PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Betrunken und ohne Führerschein mit dem Auto unterwegs

Düren (ots)

Eine 22 Jahre alte Frau war am frühen Sonntagmorgen (07.09.2025) mit 0,84 Promille in einem Pkw unterwegs. Gegen die polizeilichen Maßnahmen leistete sie Widerstand.

Gegen 05:00 Uhr hielten Beamte der Polizei Düren einen Pkw an, der auf der Weierstraße fuhr und mit drei Frauen besetzt war. Da sich bei der Fahrerin der Verdacht ergab, dass sie Alkohol konsumiert hatte, führte man einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von 0,84 Promille ergab. Zur Entnahme einer Blutprobe sollte die Frau zum Krankenhaus gebracht werden. Gegen diese Maßnahme leistete die 22-Jährige erheblichen Widerstand.

Schließlich konnte die Blutprobe jedoch entnommen werden. Dabei stellte sich heraus, dass die Fahrerin, die sich bei der Kontrolle nicht hatte ausweisen können, zunächst falsche Angaben zu ihrer Person gemacht hatte. Die 22-Jährige aus Kreuzau verfügt nicht über eine gültige Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

