PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Durch den Kreisverkehr gedriftet und mit geparkten PKW kollidiert

Düren (ots)

Beim Durchfahren des Kreisverkehrs (Friedrich-Ebert-Platz) mit überhöhter Geschwindigkeit verlor ein 18-jähriger PKW-Fahrer aus Düren am Sonntagnachmittag (07.09.2025) die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit zwei geparkten Fahrzeugen.

Gegen 16:30 Uhr ereignete sich im Einmündungsbereich Kölner Landstraße / Friedrich-Ebert-Platz ein Verkehrsunfall, bei dem erheblicher Sachschaden entstand. Ein junger Mann aus Düren fuhr aus Richtung Kölnstraße kommend in den Kreisverkehr (Friedrich-Ebert-Platz) ein, beschleunigte stark und überholte auf dem inneren Fahrstreifen mehrere Fahrzeuge. In Höhe der Ausfahrt zur Kölner Landstraße verlor er die Kontrolle über seinen PKW, schleuderte mit dem Fahrzeug über den dortigen Fußgängerüberweg und kollidierte mit zwei am Fahrbahnrand abgestellten Fahrzeugen. Alle fünf Insassen des verursachenden Fahrzeugs blieben durch die Kollision unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 12.000,- Euro geschätzt.

Aufgrund von Zeugenaussagen ist davon auszugehen, dass grob verkehrswidriges und rücksichtsloses Verkehrsverhalten ursächlich für den Unfallhergang war. Nur durch Zufall wurden keine anderen aktiven Verkehrsteilnehmer in Mitleidenschaft gezogen. Nach Bewertung der Gesamtumstände stellten die eingesetzten Beamten den Führerschein des jungen Kraftfahrers sicher. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 08.09.2025 – 11:40

    POL-DN: Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

    Jülich (ots) - Am Samstag (06.09.2025) kam es in der Kreuzstraße zu einem Tageswohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus. Zwischen 14:00 Uhr und 17:00 Uhr verschaffte sich mindestens ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus. Der oder die Einbrecher durchsuchten die Wohnräume und entwendeten Schmuck sowie Bargeld im unteren dreistelligen ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 15:09

    POL-DN: Verkehrsunfall Personenschaden mit Krad

    Hürtgenwald (ots) - Ein 26-jähriger Kradfahrer aus den Niederlanden befuhr am Sonntag Nachmittag gegen ca. 13:45 Uhr die Landstraße 11 in Richtung Hürtgenwald- Bergstein. Dabei kam er mit seinem Krad in einer S-Kurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Durch den Aufprall erlitt der junge Mann eine Armfraktur. Das Kraftrad wurde abgeschleppt, der Fahrer wurde mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 15:02

    POL-DN: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Jülich (ots) - Am Sonntag Mittag gegen ca. 11:30 Uhr ereignete sich auf der Römerstraße in Jülich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 47-jährige Dame aus Jülich parkte mit ihrem Fahrzeug rückwärts aus ihrer Einfahrt aus und übersah dabei einen 16-jährigen ebenfalls aus Jülich, der mit seinem Kleinkraftrad ordnungsgemäß auf der Fahrbahn fuhr. Der junge Mann kam bei der Kollision zu Fall und wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren