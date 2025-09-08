Polizei Düren

POL-DN: Durch den Kreisverkehr gedriftet und mit geparkten PKW kollidiert

Düren (ots)

Beim Durchfahren des Kreisverkehrs (Friedrich-Ebert-Platz) mit überhöhter Geschwindigkeit verlor ein 18-jähriger PKW-Fahrer aus Düren am Sonntagnachmittag (07.09.2025) die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit zwei geparkten Fahrzeugen.

Gegen 16:30 Uhr ereignete sich im Einmündungsbereich Kölner Landstraße / Friedrich-Ebert-Platz ein Verkehrsunfall, bei dem erheblicher Sachschaden entstand. Ein junger Mann aus Düren fuhr aus Richtung Kölnstraße kommend in den Kreisverkehr (Friedrich-Ebert-Platz) ein, beschleunigte stark und überholte auf dem inneren Fahrstreifen mehrere Fahrzeuge. In Höhe der Ausfahrt zur Kölner Landstraße verlor er die Kontrolle über seinen PKW, schleuderte mit dem Fahrzeug über den dortigen Fußgängerüberweg und kollidierte mit zwei am Fahrbahnrand abgestellten Fahrzeugen. Alle fünf Insassen des verursachenden Fahrzeugs blieben durch die Kollision unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 12.000,- Euro geschätzt.

Aufgrund von Zeugenaussagen ist davon auszugehen, dass grob verkehrswidriges und rücksichtsloses Verkehrsverhalten ursächlich für den Unfallhergang war. Nur durch Zufall wurden keine anderen aktiven Verkehrsteilnehmer in Mitleidenschaft gezogen. Nach Bewertung der Gesamtumstände stellten die eingesetzten Beamten den Führerschein des jungen Kraftfahrers sicher. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell