Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall mit vier Verletzten in Titz

Titz (ots)

Am Sonntag (07.09.2025) kam es auf der L12 zwischen Rödingen und Ameln zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Menschen verletzt wurden.

Gegen 16:30 Uhr befuhr eine 42-jährige Frau aus Titz die L12 aus Richtung Rödingen kommend in Fahrtrichtung Ameln. Nach ersten Erkenntnissen geriet sie aufgrund der tiefstehenden Sonne in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Traktor, der von einem 71-jährigen Mann aus Titz gesteuert wurde.

Durch den Zusammenstoß löste sich ein Vorderreifen des Traktors und prallte gegen das Fahrzeug einer 61-jährigen Frau aus Mönchengladbach. In diesem Auto befand sich zudem eine 25-jährige Mitfahrerin, ebenfalls aus Mönchengladbach.

Die beiden Frauen aus Mönchengladbach sowie der 71-jährige Traktorfahrer wurden leicht verletzt. Die 42-jährige Unfallverursacherin erlitt schwere Verletzungen. Alle Verletzten wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der entstandene Schaden wird auf ca. 90.000 Euro geschätzt. Alle beteiligten Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell