PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Zwei Leichtverletzte bei Kollision im Burgauer Wald

Düren (ots)

Beim Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem E-Scooter auf einem Waldweg im Burgauer Wald am gestrigen Nachmittag verletzten sich beide Verkehrsteilnehmer.

Am Montagnachmittag (08.09.2025) gegen 15:22 Uhr befuhr der 54-jährige Radfahrer aus Düren einen Waldweg im Burgauer Wald aus Richtung Am Fuchsberg kommend in Richtung Gut Weyern. In Höhe des Parkplatzes der Karl-Arnold-Straße bog plötzlich und für ihn unerwartet der 18-jährige Fahrer eines E-Scooters von rechts vor ihm auf den Waldweg ein. Eine Kollision mit dem Elektrokleinstfahrzeug konnte der Radfahrer nicht mehr vermeiden, so dass beide Beteiligten zu Fall kamen. Sowohl der Radfahrer als auch der Fahrer des Scooters zogen sich durch den Sturz leichte Verletzungen zu. Der Radfahrer wurde zur medizinischen Behandlung einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt. Der Fahrer des E-Scooters konnte vor Ort entlassen werden und begibt sich selbständig in ärztliche Behandlung.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 08.09.2025 – 11:40

    POL-DN: PoliTour Eifel 2025 - Die zweite Biker-Ausfahrt mit der Polizei Düren

    Hürtgenwald/Heimbach/Nideggen (ots) - Am Samstag wurde durch die Verkehrsunfallprävention der Polizei Düren eine zweite PoliTour in diesem Jahr durch die Eifel durchgeführt. Hierbei handelt es sich um eine, durch die Polizei geführte Motorradausfahrt, zu der sich wieder etliche Motorradfahrerinnen und -fahrer angemeldet hatten. Ziel der Veranstaltung war es, die ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 11:40

    POL-DN: Verkehrsunfall mit vier Verletzten in Titz

    Titz (ots) - Am Sonntag (07.09.2025) kam es auf der L12 zwischen Rödingen und Ameln zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Menschen verletzt wurden. Gegen 16:30 Uhr befuhr eine 42-jährige Frau aus Titz die L12 aus Richtung Rödingen kommend in Fahrtrichtung Ameln. Nach ersten Erkenntnissen geriet sie aufgrund der tiefstehenden Sonne in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Traktor, der von ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 11:40

    POL-DN: Kollision in Kurve auf der L218

    Heimbach (ots) - Am Samstag (06.09.2025) kam es auf der L218 zu einem Zusammenstoß von einem Pkw und einem Motorrad. Der Kradfahrer wurde leicht verletzt. Ein 36-jähriger Kradfahrer aus Viersen fuhr gegen 12:30 Uhr aus Richtung Schmidt kommend in Fahrtrichtung Heimbach auf der L218. In einer Kurve kam ihm ein 70 Jahre alter Mann aus Köln mit seinem Pkw entgegen. Die beiden Fahrzeuge kollidierten und der Kradfahrer kam ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren