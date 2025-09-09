Polizei Düren

POL-DN: Zwei Leichtverletzte bei Kollision im Burgauer Wald

Düren (ots)

Beim Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem E-Scooter auf einem Waldweg im Burgauer Wald am gestrigen Nachmittag verletzten sich beide Verkehrsteilnehmer.

Am Montagnachmittag (08.09.2025) gegen 15:22 Uhr befuhr der 54-jährige Radfahrer aus Düren einen Waldweg im Burgauer Wald aus Richtung Am Fuchsberg kommend in Richtung Gut Weyern. In Höhe des Parkplatzes der Karl-Arnold-Straße bog plötzlich und für ihn unerwartet der 18-jährige Fahrer eines E-Scooters von rechts vor ihm auf den Waldweg ein. Eine Kollision mit dem Elektrokleinstfahrzeug konnte der Radfahrer nicht mehr vermeiden, so dass beide Beteiligten zu Fall kamen. Sowohl der Radfahrer als auch der Fahrer des Scooters zogen sich durch den Sturz leichte Verletzungen zu. Der Radfahrer wurde zur medizinischen Behandlung einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt. Der Fahrer des E-Scooters konnte vor Ort entlassen werden und begibt sich selbständig in ärztliche Behandlung.

