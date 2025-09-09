Polizei Düren

POL-DN: Kollision zwischen Pkw und Pedelec - ein Leichtverletzter

Kreuzau (ots)

Am Montagmorgen kam es im Einmündungsbereich Bahnhofstraße / Am Bahnhof zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Pedelec. Der Pedelecfahrer wurde leicht verletzt.

Ein 74-jähriger Pedelecfahrer aus Kreuzau befuhr gegen 10:00 Uhr den linksseitigen Gehweg der Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Hauptstraße. Er beabsichtigte, die Straße Am Bahnhof zu überqueren. Zeitgleich befuhr eine 20-jährige Pkw-Fahrerin aus Kreuzau die Straße Am Bahnhof. Als diese nach rechts in die Bahnhofstraße einbiegen wollte, übersah sie den von rechts kommenden Pedelecfahrer und erfasste ihn frontal, so dass dieser zu Fall kam.

Der 74-Jährige wurde leichtverletzt durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die Pkw-Fahrerin verblieb unverletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 1.600 Euro.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell