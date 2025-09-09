PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Kollision zwischen Pkw und Pedelec - ein Leichtverletzter

Kreuzau (ots)

Am Montagmorgen kam es im Einmündungsbereich Bahnhofstraße / Am Bahnhof zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Pedelec. Der Pedelecfahrer wurde leicht verletzt.

Ein 74-jähriger Pedelecfahrer aus Kreuzau befuhr gegen 10:00 Uhr den linksseitigen Gehweg der Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Hauptstraße. Er beabsichtigte, die Straße Am Bahnhof zu überqueren. Zeitgleich befuhr eine 20-jährige Pkw-Fahrerin aus Kreuzau die Straße Am Bahnhof. Als diese nach rechts in die Bahnhofstraße einbiegen wollte, übersah sie den von rechts kommenden Pedelecfahrer und erfasste ihn frontal, so dass dieser zu Fall kam.

Der 74-Jährige wurde leichtverletzt durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die Pkw-Fahrerin verblieb unverletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 1.600 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 09.09.2025 – 10:46

    POL-DN: Zwei Leichtverletzte bei Kollision im Burgauer Wald

    Düren (ots) - Beim Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem E-Scooter auf einem Waldweg im Burgauer Wald am gestrigen Nachmittag verletzten sich beide Verkehrsteilnehmer. Am Montagnachmittag (08.09.2025) gegen 15:22 Uhr befuhr der 54-jährige Radfahrer aus Düren einen Waldweg im Burgauer Wald aus Richtung Am Fuchsberg kommend in Richtung Gut Weyern. In Höhe des Parkplatzes der Karl-Arnold-Straße bog plötzlich ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 11:40

    POL-DN: PoliTour Eifel 2025 - Die zweite Biker-Ausfahrt mit der Polizei Düren

    Hürtgenwald/Heimbach/Nideggen (ots) - Am Samstag wurde durch die Verkehrsunfallprävention der Polizei Düren eine zweite PoliTour in diesem Jahr durch die Eifel durchgeführt. Hierbei handelt es sich um eine, durch die Polizei geführte Motorradausfahrt, zu der sich wieder etliche Motorradfahrerinnen und -fahrer angemeldet hatten. Ziel der Veranstaltung war es, die ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 11:40

    POL-DN: Verkehrsunfall mit vier Verletzten in Titz

    Titz (ots) - Am Sonntag (07.09.2025) kam es auf der L12 zwischen Rödingen und Ameln zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Menschen verletzt wurden. Gegen 16:30 Uhr befuhr eine 42-jährige Frau aus Titz die L12 aus Richtung Rödingen kommend in Fahrtrichtung Ameln. Nach ersten Erkenntnissen geriet sie aufgrund der tiefstehenden Sonne in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Traktor, der von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren