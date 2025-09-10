PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DN: Bargeld und Alkohol nach Einbruch in Gaststätte entwendet - Polizei sucht Zeugen

Düren (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (09.09.2025) verschaffte sich mindestens ein unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte in der Stefan-Schwer-Straße und entwendete Bargeld sowie Alkohol. Am Dienstag meldete sich gegen 09:00 Uhr die Inhaberin der Gaststätte in der Stefan-Schwer-Straße. Sie wurde durch eine beschädigte Fensterscheibe auf den Einbruch aufmerksam. Nach ersten Ermittlungen lässt sich der Tatzeitraum auf die Zeit zwischen 04:13 Uhr und 04:22 Uhr eingrenzen. Der Einbrecher konnte neben Bargeld aus der Kasse in Höhe von 50 Euro über 40 Flaschen Spirituosen an sich nehmen. Die Kriminalpolizei war vor Ort und sicherte Spuren. Zeugen, die durch ihre Beobachtungen zur Aufklärung der Straftat beitragen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Düren unter der Telefonnummer 02421 949-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

