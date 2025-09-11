Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Titz (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Dienstag, den 09.09.2025, 18:00 Uhr, und Mittwoch, den 10.09.2025, 10:30 Uhr, gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Kroschstraße in Rödingen.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter Trauerkarten und Schmuck. Der Wert des Diebesguts konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht genau beziffert werden.

Die Täter verließen das Haus unerkannt. Die Polizei Düren bittet Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter 02421 949-0 zu melden.

