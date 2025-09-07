Polizei Bochum

POL-BO: Mit gestohlenem Pkw vor der Polizei geflüchtet und verunfallt - vier Verletzte

Bochum, Witten (ots)

Am frühen Samstagmorgen, 6. September, ist es in Witten zu einem Verkehrsunfall gekommen, nachdem ein Fahrzeug in Bochum-Langendreer kontrolliert werden sollte und vor der Polizei geflüchtet ist.

Bochumer Polizeibeamte wollten gegen 3.30 Uhr einen Pkw im Bereich der Unterstraße kontrollieren. Dieser war trotz Dunkelheit ohne Licht unterwegs.

Der Fahrzeugführer missachtete jedoch die Anhaltezeichen und flüchtete.

Dabei missachtete er bei seiner Fahrt durch Bochum und Witten mehrfach rote Ampeln und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit.

Im Bereich der Hauptstraße in Witten verunfallte der Fahrzeugführer mit dem Pkw und kollidierte mit einem Baum.

Der Fahrzeugführer, ein 16-jähriger Bochumer, bleib unverletzt. Seine zwei Beifahrer (16 und 20, aus Bochum) erlitten bei dem Aufprall leichte Verletzungen. Zwei Beifahrerinnen (14 und 18, aus Dortmund) wurden schwer verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Unfallfahrer konnte altersbedingt keine Fahrerlaubnis vorweisen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,42 Promille.

Bei der weiteren Überprüfung des verunfallten Fahrzeuges stellte sich heraus, dass dieses zwischen dem 4. und 5. September in der Bochumer-Innenstadt entwendet wurde.

Die Kennzeichen an dem Fahrzeug wurden ebenfalls ausgetauscht und durch in Bochum-Langendreer entwendete Kennzeichen ersetzt.

Dem 16-jährigen Bochumer wurde eine Blutprobe entnommen. Auf ihn kommt jetzt eine umfangreiche Strafanzeige, unter anderem wegen Autodiebstahl, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Straßenverkehrsgefährdung, zu.

Das Unfallfahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde sichergestellt.

Der geschätzte Sachschaden liegt bei mehr als 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell