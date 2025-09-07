PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Mit gestohlenem Pkw vor der Polizei geflüchtet und verunfallt - vier Verletzte

Bochum, Witten (ots)

Am frühen Samstagmorgen, 6. September, ist es in Witten zu einem Verkehrsunfall gekommen, nachdem ein Fahrzeug in Bochum-Langendreer kontrolliert werden sollte und vor der Polizei geflüchtet ist.

Bochumer Polizeibeamte wollten gegen 3.30 Uhr einen Pkw im Bereich der Unterstraße kontrollieren. Dieser war trotz Dunkelheit ohne Licht unterwegs.

Der Fahrzeugführer missachtete jedoch die Anhaltezeichen und flüchtete.

Dabei missachtete er bei seiner Fahrt durch Bochum und Witten mehrfach rote Ampeln und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit.

Im Bereich der Hauptstraße in Witten verunfallte der Fahrzeugführer mit dem Pkw und kollidierte mit einem Baum.

Der Fahrzeugführer, ein 16-jähriger Bochumer, bleib unverletzt. Seine zwei Beifahrer (16 und 20, aus Bochum) erlitten bei dem Aufprall leichte Verletzungen. Zwei Beifahrerinnen (14 und 18, aus Dortmund) wurden schwer verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Unfallfahrer konnte altersbedingt keine Fahrerlaubnis vorweisen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,42 Promille.

Bei der weiteren Überprüfung des verunfallten Fahrzeuges stellte sich heraus, dass dieses zwischen dem 4. und 5. September in der Bochumer-Innenstadt entwendet wurde.

Die Kennzeichen an dem Fahrzeug wurden ebenfalls ausgetauscht und durch in Bochum-Langendreer entwendete Kennzeichen ersetzt.

Dem 16-jährigen Bochumer wurde eine Blutprobe entnommen. Auf ihn kommt jetzt eine umfangreiche Strafanzeige, unter anderem wegen Autodiebstahl, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Straßenverkehrsgefährdung, zu.

Das Unfallfahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde sichergestellt.

Der geschätzte Sachschaden liegt bei mehr als 20.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marco Bischoff
Telefon: 0234 909-1021
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 07.09.2025 – 10:56

    POL-BO: Raubdelikt am Europaplatz in Herne

    Herne (ots) - Am 7. September, gegen 1.15 Uhr, kam es in Herne zu einem Raubdelikt. Ein 40-jähriger Herner hielt sich mit weiteren Personen an einer Sitzbank am Europaplatz (Bahnhofstraße) auf. Hier näherte sich eine Gruppe von vier bis fünf Personen. Eine Person aus der Gruppe ging zum Geschädigten und entwendete diesem eine mitgeführte Tragetasche. Dabei schlug er den 40-Jährigen gegen den Kopf. Der ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 10:55

    POL-BO: Fahrzeuge in Herne beschädigt

    Herne (ots) - In der Nacht vom 5. auf den 6. September wurden mehrere Fahrzeuge in Herne beschädigt. Nach derzeitigem Stand haben zwei noch nicht bekannte Jugendliche an mindestens sieben Fahrzeuge an der Straße Eickeler Bruch (Hausnummern 120 bis 136) Scheiben eingeschlagen. Auch an einem Mehrfamilienhaus schlugen sie das Glas einer Haustür ein. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Kurhausstraße. Derzeit ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 04:30

    POL-BO: Tankstelle in Herne ausgeraubt - Zeugen gesucht

    Herne (ots) - Am Samstagabend, 6. September, hat ein unbekannter Täter eine Tankstelle in Herne-Süd ausgeraubt. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat der maskierte Täter um 21.42 Uhr aus der Gräffstraße kommend den Verkaufsraum der Tankstelle an der Bochumer Straße 110 und forderte den diensthabenden Mitarbeiter (25, aus Flensburg) unter Vorhalt eines Messers zur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren