Polizei Bochum

POL-BO: Fahrzeuge in Herne beschädigt

Herne (ots)

In der Nacht vom 5. auf den 6. September wurden mehrere Fahrzeuge in Herne beschädigt.

Nach derzeitigem Stand haben zwei noch nicht bekannte Jugendliche an mindestens sieben Fahrzeuge an der Straße Eickeler Bruch (Hausnummern 120 bis 136) Scheiben eingeschlagen. Auch an einem Mehrfamilienhaus schlugen sie das Glas einer Haustür ein.

Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Kurhausstraße.

Derzeit ist nur bekannt, dass die augenscheinlich Jugendlichen dunkel gekleidet waren.

Das Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell