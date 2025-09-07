PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Tankstelle in Herne ausgeraubt - Zeugen gesucht

Herne (ots)

Am Samstagabend, 6. September, hat ein unbekannter Täter eine Tankstelle in Herne-Süd ausgeraubt. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat der maskierte Täter um 21.42 Uhr aus der Gräffstraße kommend den Verkaufsraum der Tankstelle an der Bochumer Straße 110 und forderte den diensthabenden Mitarbeiter (25, aus Flensburg) unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe des Bargeldes aus der Kasse auf. Nachdem die Beute in einem Plastikbeutel verstaut war, flüchtete der Täter fußläufig in Richtung Gräffstraße.

Bei dem Täter handelt es sich um einen schlanken, ca. 182 - 185 cm großen Mann mit dunklen Augen und schwarzen, buschigen Augenbrauen. Das Gesicht war durch einen dunklen Mundschutz und die Frisur durch eine Kapuze bedeckt. Bekleidet war der Täter mit einer schwarzen Kapuzenjacke mit Reißverschluss und einer dunklen Jeanshose. Der Mann sprach akzentfreies Deutsch und hatte eine sehr tiefe, raue Stimme.

Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung durch die eingesetzten Polizeibeamten verlief negativ.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Telefonnummer 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) Zeugenhinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Leitstelle
Marc-André Landsiedel
Telefon: 0234 909-3099
E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

