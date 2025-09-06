PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Unfall in Bochum: Pedelec-Fahrer (49) wird schwer verletzt

Bochum (ots)

Ein 49-jähriger Pedelec-Fahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Bochum am Freitagnachmittag, 5. September, schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 83-jährige Bochumerin gegen 14.25 Uhr mit ihrem Pkw die Straße "Im Haarmannsbusch" in Richtung Stiepel. In Höhe der Hausnummer 146 hielt sie kurzzeitig am linken Fahrbahnrand. Als sie wieder zur rechten Spur hin anfuhr, um ihre Fahrt in Richtung Stiepel fortzusetzen, kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Radfahrer aus Bochum.

Der 49-Jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Leitstelle
Julia Wilms
Telefon: 0234 909-3099
E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

