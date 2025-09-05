Polizei Bochum

POL-BO: Unbekannter Radfahrer fährt Kind (6) über die Hand und flüchtet

Witten (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht mit einem verletzten Kind (6) in Witten-Mitte sucht die Polizei nach einem beteiligten Radfahrer.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag, 4. September, gegen 16.30 Uhr in der Wittener Fußgängerzone. Nach bisherigem Kenntnisstand saß ein sechsjähriger Junge auf dem Platz vor der Stadtgalerie an der Hammerstraße, als ihm ein bislang unbekannter Radfahrer über die Hand fuhr.

Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den Verletzten und eine Unfallaufnahme zu kümmern. Der Junge wurde bei dem Unfall verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Wer kann Angaben zum Unfall oder dem Radfahrer machen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0234 909-5206 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell