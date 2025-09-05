Polizei Bochum

POL-BO: Wem gehört dieses Fahrrad? Eigentümer weiterhin gesucht

Bochum (ots)

Wem gehört dieses Fahrrad? Es ist am Freitag, 4. Juli, auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Bochum-Grumme gestohlen worden. Die Polizei stellte kurz darauf einen Tatverdächtigen, der mit dem Rad unterwegs war (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/6074869).

Noch immer ist der Besitzer/die Besitzerin nicht ermittelt und wird gesucht.

Gegen 12 Uhr meldeten Zeugen den Fahrraddiebstahl über den Polizeinotruf 110. Der Täter hatte das auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Castroper Hellweg 20 abgestellte Mountainbike entwendet. Noch am Tatort stellten Polizeibeamte den Tatverdächtigen, einen 38-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz.

Die Beamten stellten das Fahrrad der Marke Ghost sicher.

Das zuständige Regionalkommissariat bittet unter der Telefonnummer 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) um Hinweise auf die Besitzerin/den Besitzer.

