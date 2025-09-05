PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Wem gehört dieses Fahrrad? Eigentümer weiterhin gesucht

POL-BO: Wem gehört dieses Fahrrad? Eigentümer weiterhin gesucht
  • Bild-Infos
  • Download

Bochum (ots)

Wem gehört dieses Fahrrad? Es ist am Freitag, 4. Juli, auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Bochum-Grumme gestohlen worden. Die Polizei stellte kurz darauf einen Tatverdächtigen, der mit dem Rad unterwegs war (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/6074869).

Noch immer ist der Besitzer/die Besitzerin nicht ermittelt und wird gesucht.

Gegen 12 Uhr meldeten Zeugen den Fahrraddiebstahl über den Polizeinotruf 110. Der Täter hatte das auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Castroper Hellweg 20 abgestellte Mountainbike entwendet. Noch am Tatort stellten Polizeibeamte den Tatverdächtigen, einen 38-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz.

Die Beamten stellten das Fahrrad der Marke Ghost sicher.

Das zuständige Regionalkommissariat bittet unter der Telefonnummer 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) um Hinweise auf die Besitzerin/den Besitzer.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 05.09.2025 – 07:00

    POL-BO: Motorrollerfahrer (33) wird bei Alleinunfall verletzt

    Witten (ots) - Beim Anfahren verlor ein 33-jähriger Motorrollerfahrer aus Witten die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Es waren offenbar Drogen im Spiel. Der Fall ereignete sich am Donnerstag, 4. September, an der Ecke Brauckstraße/Friedrich-Ebert-Straße in Witten-Rüdinghausen. Gegen 12 Uhr fuhr der 33-Jährige dort vom Fahrbahnrand an, kam zu Fall und erlitt leichte Verletzungen, die später im Krankenhaus ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 11:16

    POL-BO: Betrugsfall in Witten: Polizei fahndet nach diesem Mann

    Witten (ots) - Noch haben die Ermittlungen der Kripo nicht zur Identifizierung des Tatverdächtigen eines Betrugs geführt - jetzt veröffentlicht die Polizei mit richterlichem Beschluss Fotos des Gesuchten und fragt: Wer kennt diesen Mann? Hier finden Sie die Fotos: https://polizei.nrw/fahndung/179368. Sollte der Link ins Leere führen, ist die Fahndung erledigt. Der Vorfall hat sich am 1. Oktober 2024 auf dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren