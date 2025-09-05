PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BO: Motorrollerfahrer (33) wird bei Alleinunfall verletzt

Witten (ots)

Beim Anfahren verlor ein 33-jähriger Motorrollerfahrer aus Witten die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Es waren offenbar Drogen im Spiel.

Der Fall ereignete sich am Donnerstag, 4. September, an der Ecke Brauckstraße/Friedrich-Ebert-Straße in Witten-Rüdinghausen. Gegen 12 Uhr fuhr der 33-Jährige dort vom Fahrbahnrand an, kam zu Fall und erlitt leichte Verletzungen, die später im Krankenhaus behandelt wurden.

Als Zeugen die Polizei rufen wollten, lehnte er ab. Sie taten es trotzdem. Die Überprüfung der Beamten ergab: Der Mann war ohne Führerschein unterwegs, sein Krad hatte zudem keine Zulassung. Weil er angab, dass er kürzlich Betäubungsmittel konsumiert habe, entnahm ein Arzt eine Blutprobe.

Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

