POL-BO: Betrugsfall in Witten: Polizei fahndet nach diesem Mann

Witten (ots)

Noch haben die Ermittlungen der Kripo nicht zur Identifizierung des Tatverdächtigen eines Betrugs geführt - jetzt veröffentlicht die Polizei mit richterlichem Beschluss Fotos des Gesuchten und fragt: Wer kennt diesen Mann?

Hier finden Sie die Fotos: https://polizei.nrw/fahndung/179368. Sollte der Link ins Leere führen, ist die Fahndung erledigt.

Der Vorfall hat sich am 1. Oktober 2024 auf dem Supermarktparkplatz an der Friedrich-Ebert-Straße 116 in Witten-Rüdinghausen zugetragen. Hier sprach der Gesuchte gegen 12.10 Uhr einen 59-Jährigen aus Witten an und äußerte, dringend Geld für die Beerdigung seiner Mutter in Italien zu benötigen. Der 59-Jährige hob schließlich Bargeld ab und übergab es dem Unbekannten. Im Gegenzug erhielt er minderwertige Uhren.

Das Kriminalkommissariat KK 15 bittet unter der Telefonnummer 0234 909-4105 (-4441 außerhalb der Bürodienstzeiten) um Hinweise auf den Gesuchten.

