Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 72-Jähriger schwerverletzt: Polizei sucht nach zwei weiteren Radfahrern

Wächtersbach (ots)

(lei) Schwere und zeitweise lebensbedrohliche Verletzungen hat sich ein 72 Jahre alter Radfahrer am Mittwoch auf einem Radweg im Bereich der Bundesstraße 276 zugezogen. Dort war der Mann aus dem Raum Gelnhausen am Vormittag zwischen Wächtersbach und der Anschlussstelle der Autobahn 66 unterwegs, als ihm zwei andere Radfahrer an einer Engstelle entgegenkamen und ihn zu einem Ausweichmanöver veranlasst hätten, so seine Schilderungen. Er kam daraufhin zu Fall und zog sich bei dem Sturz, wie sich später herausstellte, unter anderem mehrere Rippenbrüche zu. Nach einem kurzen Gespräch mit den beiden unbekannten Radfahrern - beides Mountainbiker, jeweils bekleidet mit rotem Oberteil - seien diese jedoch weitergefahren, weswegen nun unter anderem wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt wird.

Der 72-Jährige ließ sich zunächst durch seinen Sohn abholen und begab sich nach Hause, wo sich kurz darauf sein Zustand verschlechterte. Er wurde folglich ins Krankenhaus eingeliefert und bei der Unfallaufnahme durch die mittlerweile verständigte Polizei nicht mehr ansprechbar. Wann genau der Unfall passierte, ist noch unklar, der Zeitpunkt dürfte jedoch nach bisherigen Erkenntnissen zwischen 9.40 und 10.40 Uhr liegen. Der 72-Jährige sei mit seinem grünen Rennrad nach dem Unfall noch einige Meter bis zu einem Parkplatz gelaufen. Die Polizei in Gelnhausen erwartet jetzt, dass sich die beiden unbekannten Radfahrer melden und auch Unfallzeugen werden gebeten, Kontakt zu den Beamten aufzunehmen (Telefon: 06051 827-0).

