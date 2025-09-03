POL-BO: Unfall in Holsterhausen: E-Scooter-Fahrer (49) nach Sturz schwer verletzt
Herne (ots)
Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 2. September, in Herne-Holsterhausen hat sich ein 49-jähriger E-Scooter-Fahrer schwere Verletzungen zugezogen.
Nach derzeitigem Stand befuhr der Herner gegen 5.10 Uhr mit seinem E-Scooter die Gartenstraße in Richtung "Aschebrock". Als ihm ein Auto entgegenkam, beabsichtigte der Herner in Höhe der Hausnummer 22 mit seinem E-Scooter nach rechts auf den Gehweg zu fahren. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte.
Mit schweren Verletzungen wurde der 49-Jährige mittels Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.
Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.
