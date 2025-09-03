PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Unfall in Holsterhausen: E-Scooter-Fahrer (49) nach Sturz schwer verletzt

Herne (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 2. September, in Herne-Holsterhausen hat sich ein 49-jähriger E-Scooter-Fahrer schwere Verletzungen zugezogen.

Nach derzeitigem Stand befuhr der Herner gegen 5.10 Uhr mit seinem E-Scooter die Gartenstraße in Richtung "Aschebrock". Als ihm ein Auto entgegenkam, beabsichtigte der Herner in Höhe der Hausnummer 22 mit seinem E-Scooter nach rechts auf den Gehweg zu fahren. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte.

Mit schweren Verletzungen wurde der 49-Jährige mittels Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marina Sablic
Telefon: 0234 909-1026
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

