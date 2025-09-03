Polizei Bochum

POL-BO: Falscher Stadtwerkemitarbeiter: Polizei bittet um Hinweise

Witten (ots)

Am Dienstagnachmittag, 2. September, ist eine 86-jährige Wittenerin Opfer eines Trickbetruges geworden. Die Polizei bittet jetzt um Zeugenhinweise.

Unter einem Vorwand verschaffte sich ein angeblicher Mitarbeiter der Stadtwerke gegen 15 Uhr Zutritt zur Wohnung der Seniorin an der Bachstraße im Wittener Stadtzentrum. Als der Betrüger sich entfernt hatte bemerkte die 70-Jährige, dass ihre Wohnung durchsucht worden war. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- männlich - 20-30 Jahre - 175-180cm - laut Zeugenbeschreibung "dunkle" Hautfarbe - blaues Hemd und Hose, eher sportlich - Kappe auf dem Kopf - Tätowierungen am Hals - sprach akzentfreies Deutsch

An dieser Stelle noch einmal der eindringliche Appell: Lassen Sie Unbekannte niemals in ihre Wohnung! Wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt, zögern Sie nicht und wählen den Polizeinotruf 110.

Zeugen werden gebeten, sich unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell