POL-BO: Einbruch in KiTa - Tatverdächtiger (30) festgenommen

Bochum (ots)

Schneller Fahndungserfolg: Nach einem Einbruch in eine Bochumer Kindertagesstätte haben Polizeibeamte einen Tatverdächtigen (30, aus Dortmund) vorläufig festgenommen.

Der Vorfall ereignete sich am frühen Mittwochmorgen, 3. September, in Westenfeld. Zeugen meldeten gegen 1 Uhr, dass ein tatverdächtiger Mann mittels Besenstiehl die Scheibe einer Kindertagesstätte an der Lohackerstraße einschlug. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die eingesetzten Beamten den flüchtigen Mann - einen polizeibekannten Dortmunder (30) - stellen und vorläufig festnehmen.

Die weiteren Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariats dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marina Sablic
Telefon: 0234 909-1026
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

