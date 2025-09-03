POL-BO: Einbruch in KiTa - Tatverdächtiger (30) festgenommen
Bochum (ots)
Schneller Fahndungserfolg: Nach einem Einbruch in eine Bochumer Kindertagesstätte haben Polizeibeamte einen Tatverdächtigen (30, aus Dortmund) vorläufig festgenommen.
Der Vorfall ereignete sich am frühen Mittwochmorgen, 3. September, in Westenfeld. Zeugen meldeten gegen 1 Uhr, dass ein tatverdächtiger Mann mittels Besenstiehl die Scheibe einer Kindertagesstätte an der Lohackerstraße einschlug. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die eingesetzten Beamten den flüchtigen Mann - einen polizeibekannten Dortmunder (30) - stellen und vorläufig festnehmen.
Die weiteren Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariats dauern an.
