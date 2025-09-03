PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Gemeinsame Einsatzübung in Herne

Herne (ots)

Am Samstag, 6. September 2025, findet von 9 bis ca.16 Uhr am Campus der St. Elisabeth-Gruppe an der Widumer Straße eine geplante Übung der Feuerwehr Herne, der Polizei Herne, der Partner im Rettungsdienst, der St. Elisabeth Gruppe, des Marien Hospital Herne sowie der Ruhr-Universität Bochum statt, bei der eine Notfallsituation geprobt wird.

Durch diese Übung, die im Campusgebäude und im Innenhof stattfinden wird, kann es im Umfeld zeitweise zu erhöhtem Lärmaufkommen kommen. Zudem wird die Widumer Straße zeitweise nicht befahrbar sein. Ab 11 Uhr ist ferner mit einer Vielzahl an Einsatzfahrzeugen von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst zu rechnen, die mit Sonderrechten das Übungsobjekt anfahren.

Regelmäßige Übungen sind für alle eingesetzten Kräfte von großer Bedeutung und Wichtigkeit. Bei dieser Übung wird auf ein sehr hohes Maß an Realismus Wert gelegt, so dass viele Beteiligte als Verletzte und Betroffene entsprechend geschminkt sein werden.

Ab 10.30 Uhr steht für die Betreuung der Pressevertreter*innen je ein Ansprechpartner der Feuerwehr (erkennbar an der grünen Weste mit der Aufschrift "Pressesprecher") und der St. Elisabeth-Gruppe an der Zufahrt des Campusgeländes an der Josef-Prenger-Straße zur Verfügung.

Sollten im Vorfeld Rückfragen bestehen, wenden Sie sich bitte direkt an die jeweiligen Pressesprecher der beteiligten Partner:

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Herne
René Bonn
rene.bonn@herne.de oder 0151 14747529

St. Elisabeth-Gruppe - Katholische Kliniken Rhein-Ruhr
Dr. Daniela Lobin
daniela.lobin@elisabethgruppe.de oder 02325 9862660

Polizei
Marco Bischoff
pressestelle.bochum@polizei.nrw.de oder 0234 909-1021

Original-Content von: Polizei Bochum

