Polizei Bochum

POL-BO: Alkohol, Drogen, kein Führerschein, gestohlene Kennzeichen - Polizei stoppt Autofahrer (52) in Bochum

Bochum, Gummersbach (ots)

Wie viele Verstöße passen in eine einzige Verkehrskontrolle? Ziemlich viele ...

Bei der Überprüfung eines Kleinwagens am Donnerstagnachmittag, 4. September, in Bochum-Wattenscheid ließ der Fahrer (52, aus Gummersbach) kaum ein Vergehen aus.

Gegen 17 Uhr stoppten Zivilbeamte des Einsatztrupps das Auto im Bereich der Bochumer Straße. Als erstes bemerkten sie, dass die angebrachten Kennzeichen gestohlen worden waren und das Fahrzeug keine Betriebserlaubnis aufwies. Der Fahrer konnte auch keine Fahrerlaubnis vorweisen, was kurios war - denn seine Lebensgefährtin (23, aus Marienheide), die auf dem Beifahrersitz saß, hätte durchaus fahren dürfen, da sie einen Führerschein besaß.

Ein Atemalkoholtest bei dem 52-Jährigen ergab einen Wert von 0,48 Promille, ein Drogenschnelltest schlug positiv auf Kokain an. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe.

Die Beamten stellten die Kennzeichen sicher und untersagten die Weiterfahrt.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

