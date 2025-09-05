Polizei Bochum

POL-BO: Unfall in Herne: Beteiligter Radfahrer gesucht

Herne (ots)

Die Polizei sucht einen bislang unbekannten Fahrradfahrer, der am Mittwoch, 3. September, an einem Unfall in Herne-Horsthausen beteiligt gewesen sein soll.

Nach bisherigem Stand war ein 16-jähriger Herner mit seinem E-Scooter gegen 14.30 Uhr auf der Blücherstraße unterwegs. Als der Jugendliche in Höhe der Hausnummer 75 beabsichtigte, auf den Radweg zu fahren, wurde er seitlich von einem unbekannten Radfahrer erfasst. Der 16-Jährige stürzte und erlitt dabei leichte Verletzungen.

Der Unbekannte hielt an und erkundigte sich nach dem Zustand des Herners. Anschließend nannte er seine vermeintlichen Personalien, welche sich aber im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen als falsch herausgestellt haben.

Der Mann wird beschrieben als ca. 30-35 Jahre alt, etwa 180 cm groß, schlank. Er hat eine Glatze, ungepflegte Zähne, trug dunkle Arbeitskleidung und sprach akzentfreies Deutsch.

Das Verkehrskommissariat bittet den beteiligten Fahrradfahrer sowie Zeugen, die Angaben zu diesem Unfall machen können, sich unter der Rufnummer 0234 909-5206 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell