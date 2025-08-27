Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision

Gotha (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich gestern Nachmittag auf der Salzgitterstraße. Ein 62-jähriger Fahrer eines Ford befuhr die Straße stadteinwärts, kam dabei von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden Opel, welcher von einem 67-Jährigen gefahren wurde. Infolgedessen waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt, der entstandene Sachschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden keine Personen verletzt. (jd)

