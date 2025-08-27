PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision

Gotha (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich gestern Nachmittag auf der Salzgitterstraße. Ein 62-jähriger Fahrer eines Ford befuhr die Straße stadteinwärts, kam dabei von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden Opel, welcher von einem 67-Jährigen gefahren wurde. Infolgedessen waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt, der entstandene Sachschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden keine Personen verletzt. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

