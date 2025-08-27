LPI-GTH: Sachschaden
Eisenach (ots)
Ein oder mehrere unbekannte Personen öffneten gewaltsam eine in einem Gebäude eines Schwimmbads im Bereich "Sportpark" befindliche Registrierkasse. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt. Beutegut erlangten der oder die Täter nicht. Die Tatzeit liegt in der Zeit zwischen 09.30 Uhr und 10.30 Uhr des gestrigen Tages. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0222377/2025) entgegen. (jd)
