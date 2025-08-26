PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachschaden verursacht

Arnstadt (ots)

Einen Schaden in geschätzter Höhe von 700 Euro verursachten ein oder mehrere Unbekannte gestern, in der Zeit zwischen 12.50 Uhr und 13.05 Uhr an einem im Bereich eines Feldweges zur Kiesgrube geparkten Audi. Der oder die Täter zerstörten die Seitenscheibe des Pkw. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0221368/2025) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

