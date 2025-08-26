LPI-GTH: Von der Fahrbahn abgekommen

Nesse-Apfelstädt (Landkreis Gotha) (ots) - Mit einem Transporter sind Unbekannte über ein bewachsenes Maisfeld zwischen Neudietendorf und Kleinrettbach gefahren. Außerdem wurden etwa 50 Meter eines Stabmattenzauns entwendet. Eine Tatzeit kann nicht genau eingegrenzt werden. Die Polizei Gotha sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und Hinweise zum Verursacher geben können. Diese werden unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer ...

