Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Von der Fahrbahn abgekommen

Gotha (ots)

Eine 67-jährige Fahrerin eines Renault befuhr gestern Nachmittag die Erfurter Landstraße. Offenbar aufgrund eines Reifenplatzers kam die Frau nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten Pkw. Dieser wurde vor ein weiteres Fahrzeug geschoben. Im Rahmen des Verkehrsunfalles entstand Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Der Renault wurde abgeschleppt, Personen wurden nicht verletzt. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

