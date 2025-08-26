LPI-GTH: Stabmattenzaun entwendet
Nesse-Apfelstädt (Landkreis Gotha) (ots)
Mit einem Transporter sind Unbekannte über ein bewachsenes Maisfeld zwischen Neudietendorf und Kleinrettbach gefahren. Außerdem wurden etwa 50 Meter eines Stabmattenzauns entwendet. Eine Tatzeit kann nicht genau eingegrenzt werden. Die Polizei Gotha sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und Hinweise zum Verursacher geben können. Diese werden unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0221370/2025 entgegengenommen. (ah)
