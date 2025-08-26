LPI-GTH: Stabmattenzaun entwendet

Gotha (ots) - Die Polizei warnt erneut vor Betrug mit Kryptowährungen. Eine 55-Jährige überwies in den letzten Wochen einen unteren fünfstelligen Eurobetrag auf ein Tradingkonto für Kryptowährungen. Dem war eine Kommunikation mit Unbekannten über Chatgruppen in sozialen Medien vorangegangen. Die Polizei weist darauf hin: -Seien Sie äußerst vorsichtig bei Kapitalanlagen, bei welchen Ihnen die Aussicht auf angeblich hohe Gewinne gestellt wird. -Vertrauen Sie Ihr Geld ...

