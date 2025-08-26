LPI-GTH: Diebstahl aus Garage
Arnstadt (ots)
Aus zwei Garagen eines Garagenkomplexes in der Straße Am Dornheimer Berg" entwendeten ein oder mehrere unbekannte Personen Werkzeuge sowie unter anderem einen Baustrahler im Gesamtwert von circa 1.500 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen dem 21. August, 10.00 Uhr und gestern, 08.10 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0221375/2025) entgegen. (jd)
