Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Garage

Arnstadt (ots)

Aus zwei Garagen eines Garagenkomplexes in der Straße Am Dornheimer Berg" entwendeten ein oder mehrere unbekannte Personen Werkzeuge sowie unter anderem einen Baustrahler im Gesamtwert von circa 1.500 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen dem 21. August, 10.00 Uhr und gestern, 08.10 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0221375/2025) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

