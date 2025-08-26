PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zu Fall gekommen

Eisenach (ots)

Heute Morgen befuhr eine 19-jährige Fahrerin eines E-Scooters die Clemdastraße in Richtung Rennbahn. Offenbar missachtete die Frau dabei das Gelblicht der dort befindlichen Ampel und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Ein 31-jähriger Fahrer eines Opel befuhr die Rennbahn in Richtung Mühlhäuser Straße. Nachdem das Signal der Ampelanlage auf Grün schaltete, beabsichtigte der 31-Jährige loszufahren. Dabei kollidierte er mit dem E-Scooter. Die 19-Jährige kam zu Fall und verletzte sich leicht. Sie kam in ein Krankenhaus. Es entstand unfallbedingter Sachschaden. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 26.08.2025 – 11:00

    LPI-GTH: Werkzeuge entwendet

    Gräfenroda (Ilm-Kreis) (ots) - Werkzeuge im Wert von circa 2.000 Euro entwendeten ein oder mehrere Unbekannte von einer Baustelle in der Heinrich-Heine-Straße. In der Zeit zwischen dem 24. August, 22.00 Uhr und gestern, 01.40 Uhr wurde zusätzlich ein Sachschaden in geschätzter Höhe von 700 Euro verursacht. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0221062/2025) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Von der Fahrbahn abgekommen

    Gotha (ots) - Eine 67-jährige Fahrerin eines Renault befuhr gestern Nachmittag die Erfurter Landstraße. Offenbar aufgrund eines Reifenplatzers kam die Frau nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten Pkw. Dieser wurde vor ein weiteres Fahrzeug geschoben. Im Rahmen des Verkehrsunfalles entstand Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Der Renault wurde abgeschleppt, Personen wurden nicht ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Diebstahl aus Rohbau

    Ilmenau (ots) - Ein oder mehrere unbekannte Personen begaben sich widerrechtlich in ein im Rohbau befindliches Einfamilienhaus im Malvenweg und entwendeten von dort unter anderem Getränke sowie einen Schneeschieber. Der Beuteschaden liegt im unteren dreistelligen Eurobetrag. In der Zeit zwischen dem 21. August, 17.00 Uhr und gestern, 19.00 Uhr wurde die Tat verübt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0221528/2025) entgegen. (jd) ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren