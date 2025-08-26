Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zu Fall gekommen

Eisenach (ots)

Heute Morgen befuhr eine 19-jährige Fahrerin eines E-Scooters die Clemdastraße in Richtung Rennbahn. Offenbar missachtete die Frau dabei das Gelblicht der dort befindlichen Ampel und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Ein 31-jähriger Fahrer eines Opel befuhr die Rennbahn in Richtung Mühlhäuser Straße. Nachdem das Signal der Ampelanlage auf Grün schaltete, beabsichtigte der 31-Jährige loszufahren. Dabei kollidierte er mit dem E-Scooter. Die 19-Jährige kam zu Fall und verletzte sich leicht. Sie kam in ein Krankenhaus. Es entstand unfallbedingter Sachschaden. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell