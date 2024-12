Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Hauseigentümer stellt versuchten Einbruch am Folgetag fest - Polizei sucht Zeugen

Norderstedt (ots)

Am Sonntag (08.12.2024) ist es gegen 20.00 Uhr zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus im Ohlenhoff gekommen. Der Hauseigentümer hatte ein Geräusch gehört und daraufhin einer Alarmauslösung festgestellt. In der Annahme, dass ein Fenster auf Grund von Zugluft zugeschlagen sei, habe er den Alarm zurückgesetzt und nicht weiter reagiert. Erst am Montagmorgen stellte der Norderstedter fest, dass unbekannte Täter offenbar gewaltsam in sein Haus einzudringen versucht hatten. Zu einem Betreten des Hauses sei es nach Einschätzung des Eigentümers nicht gekommen. Dies könnte mit dem akustischen Alarm zusammenhängen.

Die Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei in Pinneberg geführt. Sachdienliche Hinweise zu Auffälligkeiten in Tatortnähe können nach dort über die Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail über SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de mitgeteilt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell