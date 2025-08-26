LPI-GTH: Werkzeuge entwendet

Ilmenau (ots) - Ein oder mehrere unbekannte Personen begaben sich widerrechtlich in ein im Rohbau befindliches Einfamilienhaus im Malvenweg und entwendeten von dort unter anderem Getränke sowie einen Schneeschieber. Der Beuteschaden liegt im unteren dreistelligen Eurobetrag. In der Zeit zwischen dem 21. August, 17.00 Uhr und gestern, 19.00 Uhr wurde die Tat verübt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0221528/2025) entgegen. (jd) ...

