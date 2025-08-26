LPI-GTH: Werkzeuge entwendet
Gräfenroda (Ilm-Kreis) (ots)
Werkzeuge im Wert von circa 2.000 Euro entwendeten ein oder mehrere Unbekannte von einer Baustelle in der Heinrich-Heine-Straße. In der Zeit zwischen dem 24. August, 22.00 Uhr und gestern, 01.40 Uhr wurde zusätzlich ein Sachschaden in geschätzter Höhe von 700 Euro verursacht. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0221062/2025) entgegen. (jd)
