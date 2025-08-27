PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verfolgungsfahrt durch Arnstadt - Zeugenaufruf

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am Dienstag Abend gegen 22:55 Uhr sollte im Bereich Am Friedhof ein Pkw Nissan einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der 27jährige Deutsche missachtete allerdings das Anhaltesignal der Polizei und setzte seine Fahrt grob verkehrswidrig und rücksichtslos über den Parkweg und die Ilmenauer Straße bis zum Südbahnhof fort.

Im Bereich des Parweges überfuhr der Pkw mit hoher Geschwindigkeit eine Grünfläche mit einem Erdhügel und hob ab. Das Fahrzeug erreichte nach etwa 6 Metern Flug wieder festen Boden, zerstörte sich ein Vorderrad und setzte seine Fahrt trotzdem fort. Erst am Südbahnhof war zumindest die Fahrt zu Ende. Der junge Mann setzte seine Flucht nun fußläufig weiter fort, konnte allerdings durch die eingesetzten Beamten ergriffen werden.

Nun wurde der Grund zur Flucht schnell klar. Der 27jährige war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, stand unter Einfluss von Betäubungsmitteln und die Kennzeichen am Nissan waren entwendet.

Glücklicherweise wurde durch die Irrfahrt niemand verletzt und auch der Sachschaden am Pkw, sowie der Schaden am "Landeplatz" blieben mit etwa 550 Euro gering.

Es erfolgte die Blutentnahme in einem Krankenhaus, die Unterbindung der Weiterfahrt, sowie eine Vielzahl an Anzeigen u.a. wegen Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und die Teilnahme an einem illegalen Kraftfahrzeugrennen.

Die Polizei sucht nun Zeugen bzw. Geschädigte, die durch die Fahrweise des 27jährigen gefährdet wurden. Im Bereich Am Friedhof soll ein Pkw VW mit "IL"-Kennzeichen eine Kollision nur durch abruptes Ausweichen verhindert haben sollen.

Hinweise bzw. die Meldung des derzeit unbekannten VW-Fahrers nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677 601 124) unter Angabe der Hinweisnummer 0222775/2025 entgegen. (tb)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 26.08.2025 – 14:30

    LPI-GTH: Sachschaden verursacht

    Arnstadt (ots) - Einen Schaden in geschätzter Höhe von 700 Euro verursachten ein oder mehrere Unbekannte gestern, in der Zeit zwischen 12.50 Uhr und 13.05 Uhr an einem im Bereich eines Feldweges zur Kiesgrube geparkten Audi. Der oder die Täter zerstörten die Seitenscheibe des Pkw. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0221368/2025) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 14:30

    LPI-GTH: Zu Fall gekommen

    Eisenach (ots) - Heute Morgen befuhr eine 19-jährige Fahrerin eines E-Scooters die Clemdastraße in Richtung Rennbahn. Offenbar missachtete die Frau dabei das Gelblicht der dort befindlichen Ampel und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Ein 31-jähriger Fahrer eines Opel befuhr die Rennbahn in Richtung Mühlhäuser Straße. Nachdem das Signal der Ampelanlage auf Grün schaltete, beabsichtigte der 31-Jährige loszufahren. Dabei kollidierte er mit dem E-Scooter. Die 19-Jährige ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 11:00

    LPI-GTH: Werkzeuge entwendet

    Gräfenroda (Ilm-Kreis) (ots) - Werkzeuge im Wert von circa 2.000 Euro entwendeten ein oder mehrere Unbekannte von einer Baustelle in der Heinrich-Heine-Straße. In der Zeit zwischen dem 24. August, 22.00 Uhr und gestern, 01.40 Uhr wurde zusätzlich ein Sachschaden in geschätzter Höhe von 700 Euro verursacht. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0221062/2025) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren